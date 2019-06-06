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четверг, 06 июня 2019 11:11

Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов

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Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
Экономические связи с отдельным районам Донецкой и Луганской областей были прекращены 15 марта 2017 года решением СНБО, как реакция на самовольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы Фото: Укринформ

Петр Порошенко считает, что отмена экономических ограничений в отношении отдельных районов Донбасса является российским сценарием и предательством национальных интересов Украины.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегация Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти в тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!" - написал он 5 июня во Facebook.

Экономические связи с отдельным районам Донецкой и Луганской областей были прекращены 15 марта 2017-го решением СНБО как реакция на самовольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупантов - ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?" - отметил экс-президент.

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Он подчеркнул, что Украина никогда не возражала против восстановления экономических связей с указанными территориями Донбасса, но в строгом согласовании с национальным интересами государства, при условии выполнения решения СНБО, прежде всего, установление устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращение захваченных от государственных и частных предприятий украинским собственникам.

"Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе!" - добавил Порошенко.

15 марта 2017-го Совет национальной безопасности и обороны Украины прекратила грузовое сообщение железнодорожными и автомобильными путями с ДНР и ЛНР. Причиной решения стала эскалация ситуации в регионе, захват украинских предприятий на территории Донбасса, а также признание Россией "документов" самопровозглашенных образований ДНР и ЛНР.

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Дата
06
июня

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Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
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