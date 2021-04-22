Украина исключает переговоры с главарями ЛДНР - Арестович

Своим предложением Путин дезавуировал Минские соглашения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украина не собирается вести переговоры с представителями ЛДНР "даже в условном пространстве".

Хотя ранее с этим предложением и выступил президент РФ Владимир Путин, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Украина 24". Для Украины это принципиальный вопрос.

"Наша позиция заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал с "республиками ЛДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - сказал Арестович.

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Европейский Союз разочарован отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины и нежеланием восстановить обязательства о прекращении огня. Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с главарями так называемых ЛНР и ДНР.