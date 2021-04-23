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пятница, 23 апреля 2021 06:32

В Евросоюзе разочарованы отсутствием политической воли в РФ по войне на Донбассе

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В Евросоюзе разочарованы отсутствием политической воли в РФ по войне на Донбассе
В России нет политической воли по урегулированию конфликта на Донбассе - Евросоюз. Фото: РБК

Европейский Союз разочарован отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины и нежеланием восстановить обязательства о прекращении огня.

"Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников Трехсторонней контактной группы продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям. Огорчает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или по полноценной работе КПВВ в Золотом и Счастье", — говорится в заявлении, произнесенном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг

В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя свою ответственность как участника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках нормандской четверки и выполнять положения, по которым она обязалась".

Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также была выражена обеспокоенность по поводу выдачи Россией паспортов жителям ОРДЛО, как и сообщениями о возможности использования военной силы Россией для защиты таких граждан.

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Война с РФ на Донбассе, которая не признается российской стороной, продолжается уже восьмой год. 22 апреля в результате обстрела российскими оккупантами погиб украинский военный. Осколочное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

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