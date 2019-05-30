Учиться никогда не поздно: какие денежные надбавки можно получить в ВСУ

С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских бойцов Вооруженных сил Украины.

"С 1 апреля 2019 года введены в действие дополнительные начисления к месячному денежному обеспечению военнослужащим Вооруженных Сил Украины в случае получения сертификатов соответствующего уровня подготовки", - сообщает Командование "Север" в Facebook.

Представленные инфографики, показывают на наглядные примеры увеличение зарплат за счет надбавок в зависимости от наличия соответствующего сертификата установленного образца.

Автор: ОК Север За усвоение новой специальности доплачивать

Автор: ОК Север За усвоение новой специальности доплачивать

Автор: ОК Север За усвоение новой специальности доплачивать

Автор: ОК Север За усвоение новой специальности доплачивать

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В зависимости от наличия сертификата, можно получить прибавку от 1 до 5 тыс. грн.

В апреле подняли доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн - до 17 тыс. грн.