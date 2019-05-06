Военным на передовой поднимут доплаты - Порошенко

Зарплата выходит на сумму, превышающую 27 тыс. Украинский воин будет получать почти 1000 грн в день Фото: Twitter

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн - до 17 тысяс.

Об этом он заявил во время визита на Донбасс, пишет РБК-Украина.

Зарплата близка сумме, превышающую 27 тыс. грн. Украинский воин будет получать почти 1000 грн в день.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцам на первой линии ООС. Полторак, даю поручение, чтобы мы подняли доплаты за пребывание на первой линии. Увеличение на 5000 гривен до 17000 гривен", - заявил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко почтил погибших защитников

Он добавил, что 85% общей численности военнослужащих служат по контракту. В течение 2018-го в войска было поставлено более 3 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тыс. боеприпасов, 2 тыс. единиц стрелкового оружия и антиснайперских комплексов.

За 5 лет российской агрессии на Донбассе погибли 2973 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент и главнокомандующий Петр Порошенко во время рабочей поездки в Авдеевку.