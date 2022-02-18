У Путина не знают об эвакуации людей из ОРДО

В Донецке были замечены колонны автобусов. Фото: "Типичный Донецк"

Спикер президента России Дмитрий Песков ничего не знает об эвакуации жителей оккупированных районов Донецкой области в РФ.

Об этом сообщает The Insider.

"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина. Я не знаю, что там происходит", – сказал он.

Тем временем глава подконтрольной оккупантам администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко сказал, что первые автобусы с эвакуированными выедут в Россию сегодня в 19:00 по Киеву. Людей якобы должны эвакуировать в Ростовскую область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не планирует обстрелы или наступательные операции на Донбассе - главнокомандующий ВСУ

В оккупированном Донецке люди активно снимают наличные и покупают бензин. У банкоматов и на АЗС очереди, пишут в соцсетях

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Конкретных причин он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст приказ о наступлении".