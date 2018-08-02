Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 468
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1548
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1278
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1854
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1224
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5949
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2313
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 378
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5418
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6372
Фото
Все фото
13
6
5
6
6
Украинские вертолеты уничтожили лагеря боевиков в Конго: подробности операции
Украинские вертолеты уничтожили лагеря боевиков в Конго: подробности операции
В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином 53 бригады
В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином 53 бригады
Попрощались с погибшим в аварии минером Богданом Блинчуком
Попрощались с погибшим в аварии минером Богданом Блинчуком
&quot;Рай для охотников за металлом&quot; - показали, как уничтожают Луганск
"Рай для охотников за металлом" - показали, как уничтожают Луганск
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Видео
Все видео
Помним: имена всех героев, погибших на Донбасе в июле
Помним: имена всех героев, погибших на Донбасе в июле
"Россияне ликвидировали много профессиональных военных в Украине" - комбат "Червень"
"Россияне ликвидировали много профессиональных военных в Украине" - комбат "Червень"
Показали, как в Лисичанске проводят антидиверсионные мероприятия
Показали, как в Лисичанске проводят антидиверсионные мероприятия
Украинская армия получила модернизированные истребители
Украинская армия получила модернизированные истребители
Как пауки в банке - рассказали о "войне" Захарченко с соратниками
Как пауки в банке - рассказали о "войне" Захарченко с соратниками
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1701
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3699
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 729
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 августа 2018
Просмотров: 0
Школярські запитання
Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє ...
четверг, 02 августа 2018 16:48

Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе

  Комментировать
Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе
"Готовы ли мы к худшему развитию событий или долгосрочного, замедленного конфликта?" - Андрей Римарук с волонтерского фонда "Вернись живым" / фото: Обоз

Предусмотреть шаги Кремля относительно оккупированного Донбасса сложно, но Украине следует готовиться к обострению боевых действий.

Россия будет пытаться заставить нас быть "сговорчивее" на переговорах в Минске, говорит сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук в интервью Обозревателю.

"Наступление этой осенью я не исключаю. Что в головах хозяев Кремля - ​​известно только им, - говорит Римарук. -"Вопрос в том, готовы ли мы к худшему развитию событий или долгосрочному, замедленному конфликту? А еще лучше - к тому, что Россия может в любой момент заявить: "Мы войска вывели, принимайте. Лопату для разгребания г*вна просите в ЕС и НАТО".

Скорее всего, на широкомасштабный и открытое наступление Кремль не решится, отдав предпочтение тактике истощения.

"Россия вряд ли пойдет на обострение и наступление на любом участке фронта или админгранице, хотя силы и средства у них для этого есть. Санкции их и так душат. Смысл провоцировать мировую общественность очередным витком кровопролития? Они не рискнут. Напротив, сконцентрируют все материальные и финансовые ресурсы, которые у них остались, на поддержке конфликта. Он им выгоден. Только за прошлый месяц с нашей стороны - более 35 раненых и 5 погибших", - говорит экс-военный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия перешла к новому этапу борьбы с Украиной

Такая стратегия тем более вероятно, учитывая привычку РФ устраивать обострение на фронте накануне переговоров, чтобы укрепить свои позиции.

"За стол переговоров они сажают только силой", - объясняет Римарук. - "Еще больше обстрелов - и целенаправленно они бьют не только по переднему краю, но и по гражданским. Значительное количество погибших и масштаб разрушений однозначно посадят за стол переговоров. Но не будем забывать, кто является их инициатором - голуби, с*ка , мира! Но так и будет".

Если Россия начнет полномасштабное наступление с территории полуострова Крым, Украина может подорвать Перекопский перешеек, чтобы остановить агрессора. Украина готова к любому развитию событий. И больше не позволит безнаказанно захватывать свои территории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника
"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника Просмотров: 108
Это проклятие: в ДНР почувствовали нехватку достойных работников
Это проклятие: в ДНР почувствовали нехватку достойных работников Просмотров: 252
Сейчас вы читаете новость «Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 108869
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 103530
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
10
 Просмотров: 58536
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 49170
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 43798
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
9
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
6
"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс
Голосов: 29424
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua