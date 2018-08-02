Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе

"Готовы ли мы к худшему развитию событий или долгосрочного, замедленного конфликта?" - Андрей Римарук с волонтерского фонда "Вернись живым" / фото: Обоз

Предусмотреть шаги Кремля относительно оккупированного Донбасса сложно, но Украине следует готовиться к обострению боевых действий.

Россия будет пытаться заставить нас быть "сговорчивее" на переговорах в Минске, говорит сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук в интервью Обозревателю.

"Наступление этой осенью я не исключаю. Что в головах хозяев Кремля - ​​известно только им, - говорит Римарук. -"Вопрос в том, готовы ли мы к худшему развитию событий или долгосрочному, замедленному конфликту? А еще лучше - к тому, что Россия может в любой момент заявить: "Мы войска вывели, принимайте. Лопату для разгребания г*вна просите в ЕС и НАТО".

Скорее всего, на широкомасштабный и открытое наступление Кремль не решится, отдав предпочтение тактике истощения.

"Россия вряд ли пойдет на обострение и наступление на любом участке фронта или админгранице, хотя силы и средства у них для этого есть. Санкции их и так душат. Смысл провоцировать мировую общественность очередным витком кровопролития? Они не рискнут. Напротив, сконцентрируют все материальные и финансовые ресурсы, которые у них остались, на поддержке конфликта. Он им выгоден. Только за прошлый месяц с нашей стороны - более 35 раненых и 5 погибших", - говорит экс-военный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия перешла к новому этапу борьбы с Украиной

Такая стратегия тем более вероятно, учитывая привычку РФ устраивать обострение на фронте накануне переговоров, чтобы укрепить свои позиции.

"За стол переговоров они сажают только силой", - объясняет Римарук. - "Еще больше обстрелов - и целенаправленно они бьют не только по переднему краю, но и по гражданским. Значительное количество погибших и масштаб разрушений однозначно посадят за стол переговоров. Но не будем забывать, кто является их инициатором - голуби, с*ка , мира! Но так и будет".

Если Россия начнет полномасштабное наступление с территории полуострова Крым, Украина может подорвать Перекопский перешеек, чтобы остановить агрессора. Украина готова к любому развитию событий. И больше не позволит безнаказанно захватывать свои территории.