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четверг, 02 августа 2018 14:30

Это проклятие: в ДНР почувствовали нехватку достойных работников

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Это проклятие: в ДНР почувствовали нехватку достойных работников
Из ДНР выехало много квалифицированных химиков и других специалисты. Сепаратисты только сейчас признались в недостатке работников. Фото: median.az

В ДНР озаботились отсутствием квалифицированных работников. Большинство из них оставили оккупированные территории еще в 2014 году.

Однако это не удивительно, ведь для массового выезда людей в самопровозглашенной республике создали все условия, утверждает журналист Денис Казанский в Twitter.

"Министр" ДНР Грановский жалуется, что специалисты-химики, которые работали на "Стироле", уехали из ДНР. Конечно, а что вы хотели? Чтобы люди впахивали на бандитов в резервации за 7000 рублей? "Освободители" выгнали из региона население, выжили специалистов. ДНР - это проклятие Донбасса", - написал Казанский.

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В самопровозглашенной республике ЛНР жители поселка "Золотово-5" просятся под контроль Украины. Отчаянное письмо с соответствующим содержанием получил главный боевик Луганска Леонид Пасечник. Люди жалуются на постоянную бедность и насилие.

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