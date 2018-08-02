"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника

День Десантника в Украине / фото: lb.ua

в 2017 году празднование Дня десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября.

Также украинские десантники перестали использовать береты голубого цвета - вместо них будут использоваться головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете.

Однако реакция бойцов десантников на смену головных уборов и дату празднования неоднозначна.

Константин Цымбал, командир 2 роты 34 батальона 57-й бригады

"Я сейчас не понимаю этого переименования. Мне трудно все это воспринимать. Все-таки служил в десантных войсках старого образца. А это целая история. Хотя в чем-то поддерживаю новые изменения, мы не должны иметь ничего общего с русскими оккупантами.

Что касается малиновых беретов (краповых), то их дают за большие заслуги. Я считаю, что его не заслужил".

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Ирина, врач 80-й десантно-штурмовой бригады

"Я сама служу только 2 года. Поэтому мое отношение к этому празднику и смены дня празднования пока не сформировалось. Мой муж уже давно служит в 80-й бригаде. Для него очень важна память о своем голубом берете, тельняшку. Но мы понимаем, что под такими цветами отмечают праздник наши враги. Поэтому новая история празднования десантных украинских войск имеет свою целесообразность.

В нашей бригаде сейчас не веселятся. Мы вспоминаем погибших ребят, отдавших свою жизнь за Украину. Будет проведен молебен".

"Борода", 90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова, киборг

"Я сегодня утром ходил на могилы к погибшим собратьям десантникам. Для меня - это день памяти. Я не скачу у фонтанов, не матерюсь, а просто вспоминаю прошлое.

Мы поменяли цвет беретов, почему? У нас флаг сине-желтый, мы летаем под небом, так пусть и останется голубой цвет беретов. Особенно у тех, кто служил до 2014 года.

Мы равняемся под стандарты НАТО, изменили цвет берета и не более. Нам нужно поменять технику, форму, отношение к армии и потом менять цвет берета или тельняшки. Но не наоборот. Кто начал служить в 2014-15 годах и будет носить краповые береты, что же, пусть. Это будет новое начало украинской истории. Однако память о прошлом украинских десантников уничтожать не нужно".

"Рекс", 90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова, киборг

"Я уважаю мнение всех. Однако поддерживаю украинское направление. Мы должны иметь свои атрибуты, которые не связаны с преступным советским прошлым или позорным российским.

Мой командир Максим "Адам" Ридзанович, народный Герой Украины, десантник, героически боролся в ДАП и носил краповый берет. Позже погиб в 2015 году. На таких, как он, и должны равняться украинские десантники. Поэтому помним прошлое, уважаем настоящее и идем в новое украинское будущее".

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"Малый", 80-десантно-штурмовая бригады

"Мои побратимы когда-то воевали в ДАП, правда, в других подразделениях. Они служили срочную службу в рядах ВДВ, обожали свои голубые береты. Я тоже их носил. Однако большинство из них любят смотреть российские фильмы о боевых десантниках, которые уничтожают чеченцев, афганцев. Они со слезами на глазах поют свою "Синева". У них нет чего-то украинского. Хотя мы воевали и воюем за Украину. Нельзя уничтожать московских оккупантов автоматами и при этом любить их песни, фильмы. Мы так никогда не победим. Поэтому сегодня просто вспомним тех, кто погиб за Украину. А 21 ноября-уважать живых".

"Сармат", 79 десантно-штурмовая бригада

"Я начал служить в десантных войсках уже на войне. И горжусь этим. Мне нравится малиновый берет и я рад, что мы теперь отличаемся от московских оккупантов.

Я с пониманием отношусь к своим друзьям или собратьям, проходившим срочную службу и носившим голубые береты. Однако не понимаю их героизации.

Мне приходилось видеть, как те же десантники, которые ходили в спортзал, носили гору мышц, во время боя паниковали, прятались в хранилища и боялись вылезти под обстрелом. А обычные повара, сельские мальчишки, бывшие предприниматели, которые пришли служить в десантные войска и не имели голубых беретов, во время боя обращались, как герои.

Поэтому Украине - украинское. А сегодня просто вспомним погибших воинов-десантников".

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Сергей, 25-я воздушно-десантная бригада

"Я в десантных войсках 4 года. Поэтому не имею привязанности к голубым беретам. Нужно понимать, что их носит враг. Он убивает наших ребят под этим цветом и этим атрибутом. Поэтому будем украинцами и гордо воспринимаем изменения. Помним прошлое, но живем будущим!".