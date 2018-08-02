"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 468
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1548
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1278
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1854
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1224
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5958
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2313
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 378
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5418
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6372
Фото
Все фото
13
6
5
6
6
Украинские вертолеты уничтожили лагеря боевиков в Конго: подробности операции
Украинские вертолеты уничтожили лагеря боевиков в Конго: подробности операции
В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином 53 бригады
В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином 53 бригады
Попрощались с погибшим в аварии минером Богданом Блинчуком
Попрощались с погибшим в аварии минером Богданом Блинчуком
&quot;Рай для охотников за металлом&quot; - показали, как уничтожают Луганск
"Рай для охотников за металлом" - показали, как уничтожают Луганск
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Видео
Все видео
Помним: имена всех героев, погибших на Донбасе в июле
Помним: имена всех героев, погибших на Донбасе в июле
"Россияне ликвидировали много профессиональных военных в Украине" - комбат "Червень"
"Россияне ликвидировали много профессиональных военных в Украине" - комбат "Червень"
Показали, как в Лисичанске проводят антидиверсионные мероприятия
Показали, как в Лисичанске проводят антидиверсионные мероприятия
Украинская армия получила модернизированные истребители
Украинская армия получила модернизированные истребители
Как пауки в банке - рассказали о "войне" Захарченко с соратниками
Как пауки в банке - рассказали о "войне" Захарченко с соратниками
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1701
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3699
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 729
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 августа 2018
Просмотров: 0
Школярські запитання
Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє ...
четверг, 02 августа 2018 16:21

"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника

  Комментировать
&quot;Помним прошлое, но живем будущим&quot; - бойцы с передовой о Дне десантника
День Десантника в Украине / фото: lb.ua

в 2017 году празднование Дня десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября.

Также украинские десантники перестали использовать береты голубого цвета - вместо них будут использоваться головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете.

Однако реакция бойцов десантников на смену головных уборов и дату празднования неоднозначна.

Константин Цымбал, командир 2 роты 34 батальона 57-й бригады

"Я сейчас не понимаю этого переименования. Мне трудно все это воспринимать. Все-таки служил в десантных войсках старого образца. А это целая история. Хотя в чем-то поддерживаю новые изменения, мы не должны иметь ничего общего с русскими оккупантами.

Что касается малиновых беретов (краповых), то их дают за большие заслуги. Я считаю, что его не заслужил".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голубые береты ожидает бессмертие" - Забродский

Ирина, врач 80-й десантно-штурмовой бригады

"Я сама служу только 2 года. Поэтому мое отношение к этому празднику и смены дня празднования пока не сформировалось. Мой муж уже давно служит в 80-й бригаде. Для него очень важна память о своем голубом берете, тельняшку. Но мы понимаем, что под такими цветами отмечают праздник наши враги. Поэтому новая история празднования десантных украинских войск имеет свою целесообразность.

В нашей бригаде сейчас не веселятся. Мы вспоминаем погибших ребят, отдавших свою жизнь за Украину. Будет проведен молебен".

"Борода", 90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова, киборг

"Я сегодня утром ходил на могилы к погибшим собратьям десантникам. Для меня - это день памяти. Я не скачу у фонтанов, не матерюсь, а просто вспоминаю прошлое.

Мы поменяли цвет беретов, почему? У нас флаг сине-желтый, мы летаем под небом, так пусть и останется голубой цвет беретов. Особенно у тех, кто служил до 2014 года.

Мы равняемся под стандарты НАТО, изменили цвет берета и не более. Нам нужно поменять технику, форму, отношение к армии и потом менять цвет берета или тельняшки. Но не наоборот. Кто начал служить в 2014-15 годах и будет носить краповые береты, что же, пусть. Это будет новое начало украинской истории. Однако память о прошлом украинских десантников уничтожать не нужно".

"Рекс", 90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова, киборг

"Я уважаю мнение всех. Однако поддерживаю украинское направление. Мы должны иметь свои атрибуты, которые не связаны с преступным советским прошлым или позорным российским.

Мой командир Максим "Адам" Ридзанович, народный Герой Украины, десантник, героически боролся в ДАП и носил краповый берет. Позже погиб в 2015 году. На таких, как он, и должны равняться украинские десантники. Поэтому помним прошлое, уважаем настоящее и идем в новое украинское будущее".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему день ВДВ - российский пропагандистский штамп

"Малый", 80-десантно-штурмовая бригады

"Мои побратимы когда-то воевали в ДАП, правда, в других подразделениях. Они служили срочную службу в рядах ВДВ, обожали свои голубые береты. Я тоже их носил. Однако большинство из них любят смотреть российские фильмы о боевых десантниках, которые уничтожают чеченцев, афганцев. Они со слезами на глазах поют свою "Синева". У них нет чего-то украинского. Хотя мы воевали и воюем за Украину. Нельзя уничтожать московских оккупантов автоматами и при этом любить их песни, фильмы. Мы так никогда не победим. Поэтому сегодня просто вспомним тех, кто погиб за Украину. А 21 ноября-уважать живых".

"Сармат", 79 десантно-штурмовая бригада

"Я начал служить в десантных войсках уже на войне. И горжусь этим. Мне нравится малиновый берет и я рад, что мы теперь отличаемся от московских оккупантов.

Я с пониманием отношусь к своим друзьям или собратьям, проходившим срочную службу и носившим голубые береты. Однако не понимаю их героизации.

Мне приходилось видеть, как те же десантники, которые ходили в спортзал, носили гору мышц, во время боя паниковали, прятались в хранилища и боялись вылезти под обстрелом. А обычные повара, сельские мальчишки, бывшие предприниматели, которые пришли служить в десантные войска и не имели голубых беретов, во время боя обращались, как герои.

Поэтому Украине - украинское. А сегодня просто вспомним погибших воинов-десантников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как менялась украинская армия за 26 лет независимости

Сергей, 25-я воздушно-десантная бригада

"Я в десантных войсках 4 года. Поэтому не имею привязанности к голубым беретам. Нужно понимать, что их носит враг. Он убивает наших ребят под этим цветом и этим атрибутом. Поэтому будем украинцами и гордо воспринимаем изменения. Помним прошлое, но живем будущим!".

Автор: Михаил Ухман
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали, как американцы тренируют украинских десантников
Показали, как американцы тренируют украинских десантников Просмотров: 504
Суровые украинские десантники отработали прыжки с высоты 600 м - фото
Суровые украинские десантники отработали прыжки с высоты 600 м - фото Просмотров: 22495
Десантникам презентовали новую форму
Десантникам презентовали новую форму Просмотров: 27
Прощайте "голубые береты": в ВДВ представили новую униформу
Прощайте "голубые береты": в ВДВ представили новую униформу Просмотров: 21132
Сейчас вы читаете новость «"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 108914
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 103629
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
10
 Просмотров: 58572
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 49179
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 43843
Донбасс
Нужна кровь: в Киевский госпиталь привезли раненых
Нужна кровь: в Киевский госпиталь привезли раненых Просмотров: 72
Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе
Только силой - разведчик спрогнозировал действия России на Донбассе Просмотров: 234
Это проклятие: в ДНР почувствовали нехватку достойных работников
Это проклятие: в ДНР почувствовали нехватку достойных работников Просмотров: 252
В зоне ООС ищут пропавшего бойца
В зоне ООС ищут пропавшего бойца Просмотров: 216
Боевики развлеклись: в Горловке расстреляли группу подростков
Боевики развлеклись: в Горловке расстреляли группу подростков Просмотров: 4572
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
9
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
6
"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс
Голосов: 29424
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua