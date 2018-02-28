Тимчук назвал самый реалистичный сценарий освобождения Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2187
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 3690
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 567
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2808
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11232
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 936
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3366
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1638
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 684
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8154
Фото
Все фото
5
15
4
4
4
В Мариуполе переселенец открыл студенческую столовую
В Мариуполе переселенец открыл студенческую столовую
Суровые украинские десантники отработали прыжки с высоты 600 м - фото
Суровые украинские десантники отработали прыжки с высоты 600 м - фото
В Сумах попрощались с бойцом АТО, который умер 20 февраля
В Сумах попрощались с бойцом АТО, который умер 20 февраля
&quot;И чо вы понимаете про Руцкий мир&quot;: в Дебальцево показали спектакль &quot;Гувернантка и ополченец&quot;
"И чо вы понимаете про Руцкий мир": в Дебальцево показали спектакль "Гувернантка и ополченец"
В Москве задержали польского журналиста из-за &quot;оскорбления Гиви&quot;, нашли шевроны &quot;Донбасса&quot;
В Москве задержали польского журналиста из-за "оскорбления Гиви", нашли шевроны "Донбасса"
Видео
Все видео
Почерк российского спецназа: как отражают ночную атаку "ихтамнетов"
Почерк российского спецназа: как отражают ночную атаку "ихтамнетов"
"Особый фактор": стало известно, почему террористы на Донбассе снизили активность
"Особый фактор": стало известно, почему террористы на Донбассе снизили активность
"Второй человек в иерархии ДНР оказалась агентом СБУ" - разоблачение боевика
"Второй человек в иерархии ДНР оказалась агентом СБУ" - разоблачение боевика
"Армия ЛНР" существует более века - главарь ОРЛО
"Армия ЛНР" существует более века - главарь ОРЛО
Погибшей в АТО медсестре 23-летней Сабине Галицкой посвятили песню
Погибшей в АТО медсестре 23-летней Сабине Галицкой посвятили песню
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1674
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5193
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5445
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4338
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 1953
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 16:20

Тимчук назвал самый реалистичный сценарий освобождения Донбасса

1 Комментировать
Тимчук назвал самый реалистичный сценарий освобождения Донбасса
"В Генштабе военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается", - говорит Дмитрий Тимчук. Фото: prm.ua

В украинском Генштабе рассматривают несколько сценариев освобождения оккупированной территории Донбасса. Один из них - силовой, но он не является приоритетным.

Об этом сказал нардеп, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук в интервью "Апостроф".

По его словам, миротворческая операция может иметь успех при условии перекрытия и взятия под контроль украинской-российской границы.

"Западные эксперты предупреждают нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт. Приводят в пример тот же Кипр, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным... Однако война на Донбассе имеет одну отличительную черту. Если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки вооружения, военной техники, российских наемников, то вопрос существования ЛНР и ДНР - это вопрос нескольких недель, возможно, месяцев", - добавил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Война не закончится, даже если на Донбассе пройдут выборы и он получит особый статус"

В Генштабе военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается.

"Насколько я знаю, в Генеральном штабе есть разные варианты проведения операции, но какой из них будет применен и вообще, будет ли применен - это уже решение высшего военно-политического руководства Украины", - добавил Тимчук.

Закон о Донбассе не исключает военный способ освобождения оккупированных территорий и создает для него предпосылки. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Матиос назвал количество вооруженных людей на оккупированных территориях Донбасса
Матиос назвал количество вооруженных людей на оккупированных территориях Донбасса 2 Просмотров: 558
Путин очень хотел бы захватить Мариуполь. На оккупированных территориях воровать уже нечего - боец УДА "Душман"
Путин очень хотел бы захватить Мариуполь. На оккупированных территориях воровать уже нечего - боец УДА "Душман" Просмотров: 6336
Какие потери ждут Украину в случае развертывания силового сценария на Донбассе
Какие потери ждут Украину в случае развертывания силового сценария на Донбассе Просмотров: 1350
Надо взять Москву - Турчинов
Надо взять Москву - Турчинов 15 Просмотров: 4878
Сейчас вы читаете новость «Тимчук назвал самый реалистичный сценарий освобождения Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Украинского митрополита российские власти замуровали в тюрьме

Знаменитий финский хоккеист впечатляюще дебютировал в НХЛ

СНБО не смог ввести военное положение в стране

Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

Христофор Колумб запугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 Просмотров: 92289
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 86170
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 79477
Скандальная модель голышом строила замки из песка
Скандальная модель голышом строила замки из песка
16
 Просмотров: 73641
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
19
 Просмотров: 58334
Больше всего комментируют
51
Минфин США: Против РФ через 30 дней введут новые санкции
18
"На русском общаются только Одесская, Харьковская области и Донбасс"
9
В органах власти Казахстана полностью отказываются от русского языка
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
4
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
Голосов: 19997
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть