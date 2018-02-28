Тимчук назвал самый реалистичный сценарий освобождения Донбасса

"В Генштабе военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается", - говорит Дмитрий Тимчук. Фото: prm.ua

В украинском Генштабе рассматривают несколько сценариев освобождения оккупированной территории Донбасса. Один из них - силовой, но он не является приоритетным.

Об этом сказал нардеп, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук в интервью "Апостроф".

По его словам, миротворческая операция может иметь успех при условии перекрытия и взятия под контроль украинской-российской границы.

"Западные эксперты предупреждают нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт. Приводят в пример тот же Кипр, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным... Однако война на Донбассе имеет одну отличительную черту. Если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки вооружения, военной техники, российских наемников, то вопрос существования ЛНР и ДНР - это вопрос нескольких недель, возможно, месяцев", - добавил эксперт.

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В Генштабе военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается.

"Насколько я знаю, в Генеральном штабе есть разные варианты проведения операции, но какой из них будет применен и вообще, будет ли применен - это уже решение высшего военно-политического руководства Украины", - добавил Тимчук.

Закон о Донбассе не исключает военный способ освобождения оккупированных территорий и создает для него предпосылки. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.