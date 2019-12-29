"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса

Более половины милиционеров в начале войны в Донбассе изменили присяге, или ничего не делали для борьбы с русскими бандитами, по данным МВД Украины. В то же время, в освобожденной Авдеевке успешно прошла реформа полиции. Gazeta.ua пообщалась с одним из тех правоохранителей, кто остался преданным Украины. Полицейский рассказал, как начиналась оккупация Донбасса, об уровне преступности в прифронтовом городе и о проблемах реформирования полиции.

"Когда в августе 2014 года россияне пошли в наступление на Мариуполь, на выезде из Новоазовска был наш последний блокпост. Стояли вместе с нацгвардейцами. Уже все отошли, мы ждали команды. И руководство нас забыло. Я дозвонится до своего начальника ГАИ. Спросил, что делать, потому что на меня танки идут. Он: "Что ты понтуешся? Что по показателям? Давай протоколы! Давай 130-го "(Статья 130 КУоАП об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, - Gazeta.ua). Говорю - "Какие 130-е? Здесь обстрел города начался!" А он -"Так, короче, давай, работай!" И положил трубку", - рассказывает полицейский Виталий с позывным "Дед".

Автор: Валерий Шмаков Старший сержант Виталий родом из Донецка. Всю жизнь прожил на Донбассе. Работал в ГАИ Донецка. После оккупации города выехал на подконтрольную территорию, где прошел переаттестацию. Живет в подвале под Авдеевским отделом полиции, пока ищет жилье. Имеет дочь. Сын служит в полиции Мариуполя. 1 июля 2019 года попал под обстрел, когда с напарником был в патруле в поселке Верхнеторецком Ясиноватского района Донецкой области. Российские наемники обстреляли полицейских минометами 82-го калибра. Тогда раненым вывел автомобиль из-под обстрела - спас жизнь себе и побратиму. За это получил благодарность от руководства полиции Донбасса. После лечения в госпитале вышел на службу

Как чувствуете себя после ранения в июле?

- Голова иногда еще болит. Но благодарен руководству ГУНП в Донецкой области за помощь средствами и продуктами во время лечения, дали направление в санаторий "Хмельник" в Винницкой области. Перед тем имел травму в декабре 2015 года в селе Чермалык - попал под обстрел. Сейчас там одна из самых горячих точек. С одной стороны наши позиции, а в 50 метрах, через реку Кальмиус - сепарские. Были там в патруле. С той стороны начали стрелять по нам. Когда убегал, то сломал ногу в двух местах. "Скорой" завезли в больницу. Признали, что травма получена при исполнении служебных обязанностей, но лечился за свой счет.

А раз меня при жизни почти похоронили. В июля 2014 года 40 военнослужащих 51-й бригады и несколько из 72-й с боями вышли из окружения на Луганщине и перешли на территорию РФ. Россияне должны были их передавать украинской стороне. Мы сопровождали автобусы, чтобы забирать бойцов с пункта пропуска "Успенка". Ждали более суток. Впоследствии нам сообщили, что передавать их будут в Новоазовске, поехали туда. Когда выезжали от "Успенки" военные предупредили нас, что с "зеленки" (кустов, - Gazeta.ua) работает снайпер и незадолго до этого был обстрел с минометов. Потом вернулся на базу и открыл журнал учета. Я там числился как незаконно отсутствующий. Просочилась информация, что нас разбили. Мой руководитель думал мы погибли и нас списали.

Расскажите о начале боевых действий на Донбассе?

- В июня 2014 года по команде вышли из Донецка. Жил немного в селе Седово. Служил в Новоазовске. Тогда боевики город захватили. Мы отошли в село Безымянного, остановились на 2 дня там. Затем пошли на Виноградное и оттуда в Мариуполь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В дежурной части сидели трое в спортивных штанах, кедах. Перед ними — телефон. Такой была милиция"

В июле 2014 года был в патруле, наблюдал, как в сторону Донецка движется колонна грузовиков и другой техники. Очевидно, боевики Гиркина отступали с освобожденного украинской армией Славянска. Связался с руководством. Сказали: подойдите, спросите кто такие. "Гаишникам" подойти к вооруженным до зубов боевикам? Нас бы там положили на месте.

Продажный человек не имеет нации

Правоохранителей часто обвиняют в бездействии или и содействии врагу. Почему в феврале-марте 2014-го, Донецк вместе с милицией патрулировали казачьи формирования?

- Эти организации своего времени создавали бывшие милицейские, СБУшные и армейские генералы. Казачество делилось на паланки, донские, запорожские, Кальмиусская и другие. Некоторые превратились в охранные фирмы.

У нас в конце 2013 года была команда взаимодействовать с общественными формированиями. Как и во время Оранжевой революции, был лозунг "Милиция с народом". Когда в город пришли вооруженные люди, их еще можно было нейтрализовать. Не было приказа от руководства. Никто не знал, как действовать. Начнешь защищать одну сторону, обвинит другая и наоборот.

Если это мирный митинг - пожалуйста. Но когда идет агрессия в сторону полиции, госучреждений или против территориальной целостности Украины - это должно пресекаться. Отвечать должен руководитель, который дает команду. Конечно, если поступит приказ "Всех расстрелять" - он незаконен. Или если я начинаю бить лежачего - я преступник.

Как в Донецке начиналась так называемая "русская весна" и почему это все стало возможным?

- Разделение началось с Майдана — за ты или против. Велась работа российских пропагандистов, подливало масла в огонь и украинское телевидение. Затем начали появляться провокаторы с флагами ДНР. Почву для этого готовили давно - еще в 2005 году Виктор Янукович с Партией регионов проводил сепаратистский съезд в Северодонецке. Уже тогда мы начали проигрывать информационную войну.

Весной 2014 стояли на блокпосту между Макеевкой и Донецком. Подъехали непонятные люди, начали выкрикивать что-то за Россию. Говорю им: "Господа! Чего вы тут кричите? Какие ваши лозунги, чего вы хотите?" Они такие - "Да мы за Россию, короче, за высокие зарплаты, за лучшую жизнь". Спрашиваю - "А среди вас есть украинцы?". А кто-то из толпы говорит - "Да, украинцы - то чмо и дебилы!". Я тогда не выдержал и выпалил: "То есть вы, оголтелое стадо считаете, что умнее меня - украинца? Можем подискутировать на эту тему!". Тогда кто-то из их старших сразу им скомандовал - "Все, все, в машину!". Сели и поехали.

Во многих любовь к России - это высшие, чем у нас зарплаты и пенсии, а также дешевые газ и бензин. Я всегда спрашиваю: "Какая тогда разница - русский ты или кто? Китайцы он более высокие зарплаты получают в юанях, будь китайцем тогда". И они будут китайцами. Продажный человек не имеет нации.

Еще была перед тем история. На блокпосту стояло нас два "гаишника" и четыре милиционера. Прилетела толпа, кричат ​​- Сдавайте оружие! Ну, с Божьей помощью удалось их спровадить. Оружие осталась у нас. Через два часа приехали представители управления милиции области. Говорят: "Будем думать как вас обезопасить". Забирают в милиционеров автоматы и уезжают. У нас остаются пистолеты. Через час приехали представители от ГАИ и забрали у нас патроны. И я стою с пистолетом без патронов. На блокпосту. Вокруг ходят непонятные люди, полная анархия. Пистолет без патронов - это уже не оружие, а кусок металла.

Какая сейчас ситуация на оккупированных территориях?

- В Макеевке к войне действовало 11 шахт, сейчас 3. В данных "джентльменов удачи", - одна цель - вырезать, украсть и убежать.

В селе Седово, где я останавливался, сейчас единственный курорт ДНР с доступом к морю. До войны на море ездили в села Ялту и Урзуф. А в Седово даже собак не возили купать. Это грязное болото, и загажены пляжи. В старых пансионатах сделали косметический ремонт и дерут по 2 тысячи российских рублей (760 грн. - Gazeta.ua) за номер. В пансионатах все по путевкам только. Дороги туда тоже убиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Местных звали на Майдан и на войну, но они всегда говорили "мы работаем" - командир полиции

В Донецкой области доверие к полиции значительно выше, чем где-либо в Украине

Но это еще не самое интересное. На въезде в Седово поставили большой блокпост. И чтобы простым смертным из Донецка или Луганска попасть туда, нужно заполнить миграционную карту и выстоять длинную очередь. Там отдыхает элита ДНР. К тому же, после 23.00 там комендантский час, ходят патрули. Ты приехал отдохнуть, но в 23 часа ложись спать либо не выходи из номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В июле 2014 года в Донецке убили четырех работников ГАИ. Их расстреляли неизвестные, которые выбежали из леса. Приписывают это разведывательной группе "Правого сектора". Что Вам об этом известно?

- Если их за что-то хотели наказать, то наказывать надо в рамках закона, а не через самосуд. Эта история до сих пор остается загадкой.

Судя по видео, действовали профессионалы. Подход к машине, тактическим шагом с оружием наготове - это не простая босота. Опять же, это убийство стало возможным из-за несовершенного законодательства. "Гаишники" побоялись взять в руки оружие и открыть огонь. Хотя, видели, что бегут на них с оружием.

Какова ситуация с преступностью в Авдеевке?

- С началом Операции объединенных сил на Донбассе действует особый режим, который частично расширяет полномочия правоохранительных органов в "желтой" и "красной" зонах. Это позволяет нам входить в жилые помещения, проверять транспортные средства и имущество граждан, обязывает последних носить при себе документы.

Город патрулируем вместе с бойцами Военной службы правопорядка. Здесь они размещаются в одном здании с городским отделом полиции и детской музыкальной школой.

В Донецкой области доверие к полиции значительно выше, чем где-либо в Украине. Рядом идет война, а у нас в Авдеевке люди спокойно ходят по улицам, матери с колясками. Даже поздно вечером не боятся гулять по городу. Работают кафе, ночной клуб, бильярд, стадион. Такого, как убийства, разбои, угоны автомобилей вообще нет. Патрульную машину могу не закрывать, не боюсь.

Конечно, есть алкоголики, иногда металл воруют. А квартирных краж намного меньше, чем в Киеве. Самые частые вызовы - бытовые, домашнее насилие, мужчина поссорился с женой или сосед громко песни поет. И если угнал авто - не уйдешь. Мы всегда можем связаться с блокпостами и закрыть город. Когда без света сидели, то вместе с военными ставили в городе палатки, раздавали хлеб и продукты. Если есть вызов, едем на "промку", там, где последние улице. И если будет обстрел города, будем спасать людей. Сейчас сам город не обстреливают. Бывают только прилеты по окрестностям.

Что делаете, когда встречаете людей с откровенно сепаратистскими взглядами?

- В Авдеевке еще многие люди смотрят российские пропагандистские каналы и слушают ФМ-радио. Их родные и знакомые приезжают с той стороны за дешевыми продуктами и плачут, какая там бедность и голод. Тогда здесь люди начинают прозревать. Надо больше проводить разъяснительную работу, посещать школы, работать с населением, слышать людей. Потому что самое страшное, когда люди разочаровываются.

Когда за нарушение правил дорожного движения останавливаю автомобили из Донецка, обязательно пытаются дать деньги. Хочу побороть их мышление. Первый раз делаю предупреждение об ответственности. Потому что не всегда наказание приносит пользу. Если не помогает, выписываю постановление. Говорю: "Он банк, платите туда, если нет, где деньги девать". Многих это шокирует, потому что не привыкли такое слышать. Но тогда видят изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "От войны полгорода с психическими проблемами" - как живет Авдеевка

Чувствуют, что здесь действует закон, а в Донецке не действует ничего. Там закон силы. Один мужчина был настолько удивлен, что оплатил штраф, прибежал и жал руку, потом позвонил на 102 и благодарил за добросовестную работу. Хочу, чтобы к украинскому полицейскому было уважение, любовь и доверие. А если начну брать взятки, то чем буду отличаться от сепаров?

Престиж государства зависит и от моего поведения - как подхожу к человеку, что говорю. Донецким есть с чем сравнить. Разговаривать начинаю всегда государственном языке. Когда вижу, что человек не понимает, объясняю на русском.

Я 40 лет прожил в Донецке, потерял квартиру, друзей, пять лет не могу поехать на могилы своих мамы и папы. Но я не потерял - честь, достоинство и Родину. Вот почему я в 2014 году бросил все и вышел сюда.

Бывало, звонили старые знакомые, которые остались на оккупированной территории, и спрашивали стрелял ли я по своему городу. Говорю им: "Я давал присягу народу Украины, а не жителям Донецка или своим соседям. Я не предал никого".

Автор: Валерий Шмаков Сине-желтый и красно-черные флаги над кроватью в комнате старшего сержанта Виталия. Живет в в подвале под Авдеевским отделом полиции

Что стоит улучшить в реформе полиции?

- Реформа нужна и уже имеет положительные сдвиги. Надо еще сделать так, чтобы полицейского не могли спровоцировать деньгами. Сейчас мы получаем где-то такую ​​же зарплату, как охранник в супермаркете. Хотя последний там жизнью не рискует.

Или когда у меня, например, выслуга 24 года, а зарплата такая же, как и у того, у кого 4 месяца. Тогда задумываешься - для чего я столько времени отслужил. И новобранец думает: "Я отслужу столько лет и также буду никому не нужен? Если не буду брать взятки, я буду как этот старик ездить на велосипеде и жить на съемных квартирах?".

Чтобы побороть коррупцию, зарплата у сотрудника полиции должно быть хотя бы 20 тысяч. Страна должна дать квартиру. После, например, 15 лет выслуги она переходит в твою собственность. Но если возьмешь хотя бы 100 грн взятки и это докажут - потеряешь все и получишь тюремный срок. Тогда будешь дорожить этим.

С какими проблемами сталкиваетесь на службе?

- Не имеем права удерживать нарушителей в отделе полиции. Приезжает полиция на вызов. Пьяный мужчина буянит на кухне и мешает спать соседям. Вручили ему протокол за нарушение общественного порядка и уехали. А он дальше гудит и гуляет. Еще вспомнил, что жена есть, избил ее, напугал детей. Забрать могу только на 3 часа для установления личности. И то, если у него нет при себе документов. А если вернется и кого-то убьет?

Или алкоголик идет по улице пьяный, грязный. Согласно 178 Статье КУоАП (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. - Gazeta.ua) я имею право только сделать ему предупреждение. Он его просто не поймет. Если попадется во второй раз - штраф 51 грн. Только как их взыскать с него?

Главное - взять под контроль границу, а с сепарами уже разберемся

Почему в развитых странах полицейский может посадить нарушителя в камеру, потому что его надо изолировать от общества. И сразу суд, который присуждает штраф и немалый, или 15 суток ареста или общественные работы.

Получаете какую-то помощь от государства, как переселенец?

- Есть статус участника боевых действий, но куда мне по тем льготам ездить? Разве к сыну в Мариуполь. Получить денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (442 грн в месяц, - Gazeta.ua) я не могу. Меня нет в списках лиц, пересекавших контрольно-пропускные пункты. Документы остались в Донецке, сейчас восстанавливаю.

Постоянно должен доказывать, что я переселенец. Почему чиновники не понимают, что как работник полиции, я не могу поехать в Донецк. Я туда невъездной. На первом же враждебном блокпосту положат лицом в асфальт и приставят пистолет в затылок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступления, которые испортили репутацию новой полиции

Живу в подвале, чтобы помогать семье деньгами. Для переселенцев и участников боевых действий действует программа - помогают средствами на получение жилья. Начал собирать документы, а мне говорят, что надо год времени быть прописанным на одном месте. А я по службе бывал в разных городах Донбасса. Работал в Славянске, Краматорске, теперь в Авдеевке. Говорил: "Дайте хотя бы временное жилье. Этот подвал считается общежитием и сына здесь не имею права прописать, потому что он уже совершеннолетний.

Автор: Валерий Шмаков Старая "ГАИшная" и новая полицейская униформы старшего сержанта Виталия

- Такие структуры, как полицию, нужно строить на патриотах. Из бывших работников ГАИ Макеевки здесь осталось работать два, а выходило оттуда человек 30. Все остальные - назад туда вернулись, работают в так называемой "Госавтоинспеции ДНР".

Был такой милиционер Тимур Николаевич, фамилию не помню. Летом 2014 года бил себя в грудь, говорил: "Я укроп, я украинец. Разговаривайте со мной только на государственном языке". А когда Россия в августе 2014-го пошла в наступление на Мариуполь - он на ту сторону свалил. Думал, это уже конец Украине. Сейчас там большой "деенеровец". И таких много.

Государство должно ценить людей, которые доказали свою любовь к Родине.

Как относитесь к разведению войск? Не боитесь, что когда ВСУ отойдут с Авдеевки боевики и российские наемники устроят здесь террор?

- По этому поводу сейчас можно услышать много зрады, но нам главное взять под контроль границу, а с сепарами уже разберемся. Главное, чтобы полиция здесь имела серьезное вооружение и транспорт. А наши вооруженные силы стояли позади нас и держали рубежи. Если люди на оккупированных территориях будут видеть, что зашла украинская полиция на современных бронированных машинах и действует в рамках закона, то будет порядок.

Чем планируете заняться на пенсии?

Сидеть дома на диване наверное не смогу. Возможно подпишу контракт с Вооруженными силами Украины. С автоматом бегать у меня уже возраст немного не тот, но могу служить водителем.

Водительский стаж у меня немалый. Как-то на 10-ке (ВАЗ 2110, - Gazeta.ua) преследовал нарушителя, который убегал на "Ниве" (ВАЗ 2121). Он съехал с трассы на поле и думал, что на внедорожнике оторвется, но я его все равно догнал. Просил никому не рассказывать, что "сделал" его по бездорожью на обычной машине.

28 мая запустили проект "Полицейский офицер общины". Полицейский должен взаимодействовать с объединенной территориальной общиной и будет ориентироваться на ее потребности. Это улучшит коммуникацию и позволит быстрее реагировать на заявления жителей. Офицер будет не только работать на территории общины, но и жить там. Община возьмет на себя часть финансовой поддержки. Поэтому правоохранитель будет отчитываться не только перед руководством, но и перед собственной общиной. Полицейский офицер общины - вторая часть реформы правоохранительной системы. Началась в 2015-м.