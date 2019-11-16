В Нацполиции будет своя служба капелланов

Арсен Аваков пообещал создать в Нацполиции военную службу капелланства. Фото: Facebook МВД

Военная служба капелланства появится в Национальной полициии Украины.

"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время встречи с капелланами силовых структур США, говорится в сообщении прес-сслужбы МВД.

По словам чиновника, в такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и в полицию", - сказал Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военным передали модернизированный истребитель

Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь. "Нужно также повышать осведомленность работников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил он.

Капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капеланстава в Украине. Они поделилась опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских Peer support. Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы было создано неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делится собственным опытом и искать поддержки среди тех, кто их лучше понимает. С надлежащей подготовкой и обучением, группы Peer Counseling могут сами преодолевать свои проблемы в рамках сообщества.

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал Воздушным силам истребитель МиГ-29. Он прошел модернизацию и получил капитально отремонтированы двигатели.