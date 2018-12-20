На место преступления вертолетом: в Нацполиции будут нововведения

Вертолет одновременно будет доставлять полицейских и медиков для быстрого реагирования на чрезвычайные события. ФОТО: ayyamru.wordpress.com

2019-го украинские полицейские будут добираться вертолетом на место преступления в отдельных случаях. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

"2019-го будет создан отдельный авиационный подразделение полиции. Он обеспечит поддержку общественной безопасности, доступ к труднопроходимых мест, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий", - сказал господин Князев.

По его словам, подразделение также будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.

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"Вертолет одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - пояснил Князев.

Раньше сообщалось, что в Днепропетровской области появятся шерифы. Новый формат будет носить название "Полицейский офицер общества".