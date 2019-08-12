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понедельник, 12 августа 2019 18:00

Стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе

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Автор: facebook.com
  Фотографиями изъятых у боевиков вещей 93-я бригада поделилась с журналистами. Там были снимки военного билета Агеева и номеров оружия террористов.
Фотографиями изъятых у боевиков вещей 93-я бригада поделилась с журналистами. Там были снимки военного билета Агеева и номеров оружия террористов.

В июне 2017 украинские разведчики 20-го мотопехотного батальона захватили в плен трех боевиков ЛНР и военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ ГШ РФ Виктора Агеева.

Детали этой операции до сих пор не разглашались. Рассказал о них боец 20-го мотопехотного батальона, бывший разведчик с позывным "Поль". Обнародовала воспоминания бойца 93-я ОМБр Холодный Яр на своей странице в Facebook.

По словам разведчика, события произошли вблизи села Трехизбенка 24 июня 2017.

"За рекой Северский Донец между Сокольниками и Знаменкой был дачный участок, домов на 50. Мы выходили его вдоль и поперек, без нашего ведома там бы даже муха не пролетала, не то что боевики. Знали там каждый уголок. И, конечно, когда туда пришли боевики и решили обустроить себе позицию, это не осталось без нашего внимания", — вспоминает "Поль".

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Украинские бойцы наблюдали за врагом в течение 3-х недель. Когда в сектор зашел полк спецназначения, решили провести операцию.

"Пришли — все тихо. Начали осматривать дома, где видели боевиков — никого нет. Мы уже отозвали группу с пулеметчиками, которые патрулировали вместе с нами дачи. И тут на левой стороне улицы обнаружили движение. Спецназовцы вошли в дом и вытащили оттуда 4-х наемников. В том числе и Агеева. Связали, накрыли тряпкой и переправили на другой берег реки. Они сопротивления не оказывали", — говорит "Поль".

На улице разведчики наткнулись еще на 2-х террористов. Один из них был кадровым российским офицером, числился главарем группы боевиков. Второй был гражданином Украины.

"Русский, очевидно, не сообразил, что происходит. А еще и спутал меня с Агеевым: ведь я, как и тот, с бородой и белокурый. Еще был в российской форме, специально заранее приобрел. Он даже мне улыбнулся, а за секунду все понял, схватился за свою СВД и начал по нам палить. Второй боевик попытался прошить нас очередью из АК-47. Мы были на улице, с двух сторон заборы, нам некуда было деваться. Мы открыли огонь. И их сразу удалось убить, боевики были в бронежилетах. Даже когда они падали и понимали, что умирают, пытались отстреливаться. Далее мы быстро все обыскали, забрали их оружие, все документы и перебрались на другую сторону реки", — рассказывает "Поль".

Фотографиями изъятых документов и номеров оружия террористов 93-я бригада поделилась с журналистами. Это позволило выявить, что кадровый российский офицер Александр Щерба ("Алекс") получил оружие со складов министерства обороны РФ.

Бойцы 20-го мотопехотного батальона 93-ей бригады Холодный Яр отчитались об обороне Авдеевской промзоны. Им удалось мгновенно подавлять любые провокации противника и не допустить потерь среди личного состава.

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Дата
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