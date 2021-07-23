Сообщили последние новости с Донбасса

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим тишины в Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Под прицел попали позиции ВСУ вблизи Водяного и Песков Ясиноватского района Донецкой области, сообщают в ООС.

Сегодня утром боевики стреляли в направлении поселка Опытное Бахмутского района Донецкой области. Использовали минометы 120-го калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ насчитала на Донбассе более сотни нарушений за день

Боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

За все время действия режима прекращения огня на Донбассе от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных. Еще 150 защитников пострадали. В целом за время боевых действий на Донбассе погибли 2 705 украинских военнослужащих, еще 10 280 - получили ранения.

Это данные по состоянию на 18 июля 2021 года. В эту статистику не входят военнослужащие, погибшие в результате подрыва на взрывных устройствах.

Режим прекращения огня на Донбассе ввели 27 июля 2020 года.