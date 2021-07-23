ОБСЕ насчитала на Донбассе более сотни нарушений за день

Больше всего нарушений ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

ОБСЕ 21 июля насчитала 118 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Среди них взрывы, обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Больше всего нарушений зафиксировали в Донецкой области - 98. Также было семь взрывов неопределенного происхождения, отчитываются в организации.

При этом, большинство обстрелов произошли в районе Майорска. Неподалеку оккупированного Спартака наблюдатели слышали 40 очередей из крупнокалиберных пулеметов.

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В Луганской области зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 19 взрывов. Большая часть нарушений произошла в районе Попасной. Там слышали 16 взрывов неопределенного происхождения. Также взрывы были слышны в Первомайске и Калиново-Борщуватом.

За все время действия режима прекращения огня на Донбассе от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных. Еще 150 защитников пострадали. В целом за время боевых действий на Донбассе погибли 2 705 украинских военнослужащих, еще 10 280 - получили ранения. Это данные по состоянию на 18 июля 2021 года. В эту статистику не входят военнослужащие, погибшие в результате подрыва на взрывных устройствах. Режим прекращения огня на Донбассе ввели 27 июля 2020 года.