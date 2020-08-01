Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"

1 августа ушел из жизни легендарный командир добровольческих подразделений в войне с Россией на Донбассе Андрей Гергерт. Фото: facebook.com/aratta.uda

1 августа ушел из жизни легендарный командир добровольческих подразделений в войне с Россией на Донбассе, командир подразделений "Правого сектора", а ныне УДА Андрей Гергерт "Червень".

Об этом в субботу сообщается на странице 8-й батальона УДА (Украинский Добровольческой Армии) "Аратта".

Долгое время комбат боролся с раком желудка, проходил лечение в том числе и за рубежом.

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"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата Друга "Червня" Andriy Gergert Андрей Гергерт. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся еще с личным врагом - тяжелой болезнью", - отмечает пресс служба УДА.

Обо всех похоронных мероприятиях будет сообщено позже.

Андрей Гергерт награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".