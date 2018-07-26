"Собирался к боевикам" - в ВСУ разоблачили предателя

Контрразведчики задержали бойца ВСУ, который собирался перейти в ряды боевиков. Фото: Экспресс - онлайн

В ВСУ разоблачили бойца, который передавал данные боевикам ДНР и сам собирался перейти на их сторону.

Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

"24 летний "контрактник" - уроженец Житомирщины, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал боевике ДНР сведения по позициям и военной техники ВС Украины в районе проведения ООС, указывая GPS-координаты их местонахождения.

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Также военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону ДНР и уже получил инструкции к их реализации. Кроме того, с целью личного обогащения и ослабление боеспособности подразделения, "защитник" похитил и реализовал через интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

Между тем в селе Матусов Шполянского района Черкасской области Сергею Добренко, который воюет в рядах террористической ДНР, выделили в селе земельный участок площадью 2 га.