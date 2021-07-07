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среда, 07 июля 2021 09:17

Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет

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Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
Нелю Штепу отпустили под личное обязательство суда. Фото: Facebook/Неля Игоревна Штепа

Бывшей главе Славянска Нели Штепе, которую подозревают в сепаратизме, избрали новую меру пресечения. Харьковский суд отпустил женщину под личное обязательство. Прониклись состоянием ее здоровья.

Заседание состоялось 6 июля. В зал суда Штапа пришла с легким макияжем, в скромном черно-белом платье и на сверкающих каблуках. Лицо закрывала серая защитная маска с вышитыми красными цветами в украинском стиле. Вместе с ней три адвоката, невестка и родной дядя, который был свидетелем. Перед судьей ее вину опроверг, говорится в сюжете ТСН.

До 29 мая этого года чиновница была под ночным домашним арестом. После меру пресечения не продолжали, была фактически на свободе. Теперь ее главная обязанность являться в суд по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями обвинения, которые еще не допрошены, и сообщать об изменении места жительства или работы. Новое заседание по делу экс-руководительницы Славянска назначили на 21 июля.

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Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы. Наказание за это - пожизненное заключение. Женщина свою вину полностью отрицает.

Осенью 2020-го Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в городской совет от "Партии мира и развития", хотя фактически была на скамье подсудимых.

В общем депутаты избрали 38 человек. Согласно документам, в городской совет Славянска проходят 6 партий, в частности "Партия мира и развития", которую представляет Штепа.

За несколько дней партия вывела женщину из своего состава. Причиной радикальных действий стало то, что Штепа публично поддержала кандидата в мэры города от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Павла Придворова. Это противоречит официальной позиции силы, от которой она избралась в городской совет Славянска.

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Дата
07
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