Партия Штепы хочет лишить ее депутатского мандата

Нелю Штепу лишат мандата в горсовете Славянска. Фото: Неля Штепа в Facebook

Бывшую городскую главу Славянская Неля Штепу партия развития и мира вывела из своего состава.

Также ее лишат мандата депутата Славянского городского совета, сообщили в заявлении политсилы.

Процедуру начали в пределах требований 38-й статьи Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", передает издание "Восточный вариант". Причиной радикальных действий стало то, что Штепа публично поддержала кандидата в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Придворова.

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В партии утверждают, что это противоречит официальной позиции силы, от которой она избралась в городской совет Славянска. Сама партия во втором туре выборов на должность городского головы поддерживает действующего мэра Славянска Вадима Ляха.

"Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде изменяет своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Неле Штепе, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей", - написали в заявлении партии.

Бывшая глава Славянска Донецкой обл. Неля Штепа, обвиняемая по делу о захвате города террористами ДНР, не прошла во второй тур местных выборов. Об этом сообщила руководитель Славянской территориальной избирательной комиссии Надежда Петрова.