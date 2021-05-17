Россияне вывели к линии разграничения 17 танков

Обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона заявляет о росте количества грубых нарушений со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе.

Миссия ОБСЕ обнаружила 17 танков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное, которые находились за пределами выделенных мест хранения вооружения, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Недалеко от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское также зафиксировали две БМП, один бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и три МТ-ЛБ. Еще по две БМП обнаружены в населенных пунктах Петровское и Надаровка", - говорится в сообщении.

Вся обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ и расположена в зоне безопасности.

Миссия продолжает фиксировать факты запрета допуска представителей, систематического препятствования работе патрулей и полетам беспилотников СММ со стороны ОРДЛО. Случаи запрета допуска представителей СММ ОБСЕ со стороны российских наемников фиксируются ежедневно.

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Российская Федерация перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым. Речь идет о перемещении десантно-штурмовых частей. А также боевых танков, минометов и бронетехники.