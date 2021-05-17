Боевики нарастили обстрелы, били из запрещенных калибров

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Боевых потерь среди наших воинов нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, у Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - дважды из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. В направлении Катериновки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковское враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Луганского.

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Вблизи Песков российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых гранатометов, а у Троицкого - еще и из крупнокалиберных пулеметов. В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Причепиловки - еще и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 17 мая с стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловки со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Реактивный пехотный огнемет, из которого ударили по Катериновке, позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 куб м. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.