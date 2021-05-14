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пятница, 14 мая 2021 07:57

РФ перебрасывает в Крым тяжелое вооружение - ОБСЕ

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РФ перебрасывает в Крым тяжелое вооружение - ОБСЕ
Российская Федерация перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Российская Федерация перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым.

Речь идет о перемещении десантно-штурмовых частей. А также боевых танков, минометов и бронетехники. Об этом заявили в миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ.

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"Даже после заявлений РФ о сокращении численности сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крым десантно-штурмовые элементы, танки T-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронетранспортеры и другое вооружение", - говорит и.о. руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер.

Кроме того, россияне продолжают призыв в свою армию тысяч молодых крымчан. Все это происходит после того, как три недели назад Москва заявила об отводе войск от границ с Украиной.

После оккупации Крыма Россия стала для Североатлантического альянса ключевой проблемой в Черноморском регионе. С помощью украинского полуострова РФ пытается распространить военное влияние на Средиземное море и Северную Африку, говорится в заявлении НАТО. В Альянсе давно наблюдают за поведением страны-агрессора: за войсками РФ в Грузии, оккупацией Крыма и продолжением наступления на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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