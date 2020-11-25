Россияне собрались подорвать рейтинг Зеленского

Россия начала информационную кампанию против высшего государственного и военного руководства Украины. Фото: Униан

Россия начала информационную кампанию против высшего государственного и военного руководства Украины.

Имеют целью дискредитировать его деятельность по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины.

Москва использует пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния", которые, в частности, находятся на территории Украины для подрыва доверия к украинской власти.

Одним из направлений кампании критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, например, связанных с пандемией коронавируса.

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"Все это происходит на фоне целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВС Украины, Минобороны и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрение системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО", - отметили в ГУР.

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сейчас присутствуют до 3 тыс. российских военных. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. "Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более чем 3 тысячи. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины и других стран. Поставки техники, ее ремонт - на 100 процентов из России"