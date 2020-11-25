Силового освобождения Донбасса не будет - Хомчак

Силовое звильненння Донбасса приведет к потерям Фото: LIGA.net

Силового освобождения Донбасса не будет.

ВСУ не рассматривают этот вариант, из-за возможности больших жертв среди мирного населения и военных ВСУ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время встречи с журналистами, сообщает издание НВ.

"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит", - пояснил военный.

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Россия обладает более серьйозним военным ресурсом.

"Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", - сказал Хомчак.

Погиб украинский боец, которого подстрелил русский снайпер. Военный служил в 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, об этом сообщает пресс-центр ООС. Украинский воин получил тяжелое ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь.