Цена перемирия Владимира Зеленского: на фронте погиб наш воин

Украинский боец, которого подстрелил русский снайпер погиб.
Военный служил в 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, об этом сообщает пресс-центр ООС.
Украинский воин получил тяжелое ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.
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Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.
Украинская армия вернула под контроль село Рассадки Бахмутского района Донецкой области. 24 ноября 2018 украинские военные провели операцию по зачистке населенного пункта от русских.
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