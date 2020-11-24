Цена перемирия Владимира Зеленского: на фронте погиб наш воин

Про зухвалі та підступні Дії Збройних Формування Російської Федерации та ее найманців Негайно Було повідомлено представителей ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та коордінації вопросам припиненням вогню та стабілізації Лінії розмежування сторон. Фото: 5 канал

Украинский боец, которого подстрелил русский снайпер погиб.

Военный служил в 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинский воин получил тяжелое ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.

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Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

Украинская армия вернула под контроль село Рассадки Бахмутского района Донецкой области. 24 ноября 2018 украинские военные провели операцию по зачистке населенного пункта от русских.