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вторник, 24 ноября 2020 13:57

В Донецкой области освободили село

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В Донецкой области освободили село
2 года назад украинская армия освободила еще одно село. Фото: korrespondent.net

Украинская армия вернула под контроль село Рассадки Бахмутского района Донецкой области. 24 ноября 2018 украинские военные провели операцию по зачистке населенного пункта от русских.

Мимо села проходила дорога, которой наши воины возили припасы. Боевики часто устраивали там засады на конвои. Обстреливали наши позиции с запрещенных калибров.

Спецназовцы готовились к операции месяц.

В это время украинская разведка обнаружила засады террористов на территории села.

"В последнее время обнаглевшие боевики проделали там "дорогу жизни" и вели из села обстрелы. А за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты. Чтобы исключить действия оккупантов и пребывание там боевиков, поселок зачистили", - рассказывают в штабе операции Объединенных сил.

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Чтобы зачистить деревню готовились месяц. Работали пехотные и саперные подразделения.

Российская наглость этот раз сыграла с ними злую шутку: их вытеснили 1,2-1,5 км.

В Украине не будет миротворческой миссии, потому что Россия не согласится на независимый контингент, а Украина не пустит к себе россиян.

Для Украины более приемлема миссия в Косово 1994 года. Тогда контингентом руководило НАТО, а ее отправили после голосования в Совете безопасности ООН, рассказывает Gazeta.ua Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

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Дата
24
ноября

В Донецкой области освободили село

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