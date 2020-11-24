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вторник, 24 ноября 2020 13:17

В ДНР горе-отец оставил 2-летнего малыша без глаза

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В ДНР горе-отец оставил 2-летнего малыша без глаза
Мужчина хотел показать детям "фокус". Фото: россми

На оккупированной Донетчине мужчина и 3 его детей получили осколочные ранения.

30-летний мужчина нашел корпус снаряда, положил в портфель и принес домой, пишут террористические СМИ.

Мужчина хотел показать детям "фокус".

Позвал их на задний двор, вкрутил снаряд в землю и поджег.

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В результате взрыва мужчина и дети получили осколочные ранения, 2-летний ребенок осталась без глаза.

За год на Донбассе погибли 18 гражданских жителей, 85 - получили ранения.

Такие данные приводит ОБСЕ в своем отчете.

"16-я неделя подряд, с тех пор 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период с 2 по 15 ноября Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

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