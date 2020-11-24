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вторник, 24 ноября 2020 11:57

Для расследования преступлений на Донбассе планируют создать специальные мобильные группы

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Для расследования преступлений на Донбассе планируют создать специальные мобильные группы
Фото:facebook.com/prok.arkrym/

Офис генерального прокурора хочет создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

"Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать ее, найти новые доказательства. Поэтому мы планируем запустить новый инструмент - мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территории, освобожденные в 2014-м и 2015 году ", - говорит Мамедов.

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Он отмечает, что несмотря на то, что прошло более 5 лет, на месте событий могут оставаться доказательства, важные для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий.

6 групп хотят создать на полгода, с распределением работы по территориальному принципу.

"Например, одна группа - Авдеевка - Красногоровка - Марьинка Донецкой области, вторая - Мариуполь и т. п. До таких миссий по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты - судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны ", - добавляет заместитель генпрокурора.

О подозрении сообщили 37 лицам в ходе расследования дел Майдана.

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