ОБСЕ подсчитала гражданских жертв войны на Донбассе

На Донбассе 85 человек получили ранения. Фото: ZMINA

За год на Донбассе погибли 18 гражданских жителей, 85 - получили ранения.

Такие данные приводит ОБСЕ в своем отчете.

"16-я неделя подряд, с тех пор 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период с 2 по 15 ноября Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период ", - говорится в сообщении.

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На Донбассе за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 6 фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.