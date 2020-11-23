Российские наемники 6 раз нарушили тишину

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня. Однако оставляет за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 6 фактов нарушения режима прекращения огня.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович

"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - со станковой противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

Через взрывное устройство в оккупированной боевиками Горловке Донецкой области трое мужчин погибли. Погибшие были родственниками, сообщили в отчете ОБСЕ. Они - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет.