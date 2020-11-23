Арестович просто создает шум. Миротворцев на Донбассе не будет

Зеленский не наважеться идти на российские уступки. Фото: EPA / UPG

В Украине не будет миротворческой миссии, потому что Россия не согласится на независимый контингент, а Украина не пустит к себе россиян.

Для Украины более приемлема миссия в Косово в 1994 году. Тогда контингентом руководило НАТО, а ее отправили после голосования в Совете безопасности ООН, рассказывает Gazeta.ua Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

"В Совбезе есть Россия, которая намного сильнее, чем в 1994 году. Имея право вето, РФ не позволит введение миссии, которую не сможет контролировать. Франция тоже не проголосует "за", потому что не имеет средств финансировать миротворческой контингент на Донбассе", - говорит эксперт.

Россия заинтересована в создании миссии, которую сможет контролировать, поэтому будет побуждать Украину пойти на уступки.

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"Все остальные версии введение миссии хуже этой, потому что это те, на которые можно найти деньги. Самоя заинтересованое в этом государство - Россия, потому что сможет финансировать и контролировать ее. Это тот вариант, на которые мы не согласимся, потому что у нас есть политическая воля, чтобы России отказать, и сильные позиции, чтобы не обращаться к ней с таким предложением ", - говорит Кузьмич.

Эксперт предполагает, что план Арестовича является белым шумом.

"Стоило-бы поинтересоваться в Арестовича, кто будет финансировать эти силы и кто будет составлять основное число ее личного состава", - заключает он.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. "Неофициально говорю о плане Б, как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там - миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН. По его словам, от плана Петра Порошенко план Зеленского ничем не отличается.