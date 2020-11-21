Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу

По словам Арестовича, от плана Петра Порошенко план Зленеського ничем не отличается. Фото из открытых источников

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Неофициально говорю о плане" Б ", как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы", - рассказал чиновник в интервью "ТСН".

По его словам, от плана Петра Порошенко план Зленеського ничем не отличается.

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"Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев было сорвано. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович .

5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе 86-летний Леонид Кравчук представил мирный план по Донбасса.