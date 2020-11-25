В Генштабе сказали, сколько российских военных топчутся по оккупированному Донбассу

Российская агрессия продолжается седьмой год. Фото: Reuters

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сейчас присутствуют до 3 тыс. российских военных. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более чем три тысячи. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины и других стран. Все поставки техники, ее ремонт - на 100% из России", - цитирует украинского генерала "Інтерфакс-Україна"

"Вместе с тем есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России, мы их видели по Широкино", - добавил начальник Генштаба.

"Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведения военных действий затруднено", - рассказал он.

Главнокомандующий ВСУ также сказал, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. "Для этого не требуется добро президентов или Генштаба", - сказал Хомчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеский снайпер убил украинского военного

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.