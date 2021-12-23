Россия отправила "гуманитарку" на оккупированный Донбасс - Украина ответила

Отсутствие законных оснований сделало невозможным его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. Фото: сайт оккупантов

Россия незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й "гумконвой".

В МИД Украины выразили решительный протест и прислали ноту, говорится в комментарии, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"23 декабря РФ в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила так называемый гуманитарный конвой", - говорится в сообщении.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". Отсутствие законных оснований сделало невозможным его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"Российскому внешнеполитическому ведомству прислали ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", - добавили в украинском МИД.

25 ноября РФ незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 104-й так называемый "гумконвой". МИД Украины также направило ноту протеста.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Россия отправляет "гумконвои" на территорию, контролируемую боевиками, с августа 2014 года. Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке, они могут осматривать грузовики только визуально. Такие "гумконвои" часто содержат груз военного назначения, технические средства разведки и радиостанции. Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных.