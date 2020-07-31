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пятница, 31 июля 2020 14:02

Россия не отказывалась от Минских переговоров — пресс-служба Кремля

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Россия не отказывалась от Минских переговоров — пресс-служба Кремля
В Кремле заявили, что Россия не отказывалась от переговоров по Донбассу. Фото: pixabay.com

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак не заявлял о сворачивании переговоров по украинскому урегулированию.

Об этом сообщил российским журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия "остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования".

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Песков подчеркнул, что в письме Козака по "нормандскому формату" не шла речь об отказе от переговоров.

"...Козак направил письмо коллегам по консультациям в "нормандской четверке", назвав неэффективными переговоры по Донбассу на уровне советников, и предложил отказаться от этого формата", — уточнил пресс-секретарь Путина.

Он заверил, что работа на уровне помощников лидеров продолжится.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что заместитель АП России Дмитрий Козак посылал письмо, в котором Кремль намекнул о намерении выйти из переговоров по Донбассу. Ермак сказал, что данное письмо говорит "скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".

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31
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