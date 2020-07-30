Донбасс: в Офисе президента отреагировали на письмо Козака

Казак намекнул на намерения Кремля. Фото: "Вести"

Заместитель АП России Дмитрий Козак действительно посылал письмо, в котором Кремль намекнул о намерении выйти из переговоров по Донбассу.

"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировано. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", - говорится в письме, сообщает НВ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что процесс имеет свои особенности.

"И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - ответил он.

Ермак заявил, что говорить о прекращении переговоров нет смысла.

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"Уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и нормандского формата", - сказал он.

"Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - подытожил Ермак.

Украина должна официально подтвердить желание пересмотреть Минские соглашения, заявили в Кремле. Если этого не произойдет, РФ будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и переговоров по Донбассу, заявил помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.