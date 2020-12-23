Россия хочет пожизненно посадить Маркива - Аваков пошел в контратаку

Следственный комитет Российской Федерации предъявил украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву убийство российских граждан.

Объявили военного в международный розыск, пишет "Украинская правда".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол не допускает дешевых провокаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донбасс будут развивать - Шмыгаль пообещал

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардийця Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следственный комитет РФ, - Виталий Маркив пока что не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда", - добавил Аваков.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардийця Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли 2014-го на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. На это решение он ждал более 3 лет.

4 ноября Маркив прибыл в Киев. Встреча с ним началась в 14:00 на аэродроме Национальной гвардии.