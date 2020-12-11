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пятница, 11 декабря 2020 14:41

Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела

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Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
Маркиву заочно предъявили обвинение. Фото: president.gov.ua

Басманный суд Москвы заочно арестовал бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Маркиву заочно предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России об убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.

Российские власти обвиняют Маркива в причастности к минометному обстрелу в 2014 году под Славянском, во время которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов.

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Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия этим решением фактически признала участие в попытке фальсификации дела Маркива.

"А если не удалось - начинает нескрываемое собственно преследования. Как говорят в России, на воре и шапка горит. Украина никогда не оставит своего солдата", - заявил он.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардийця Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли 2014-го на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. На это решение он ждал более 3 лет.

4 ноября Маркив прибыл в Киев. Встреча с ним началась в 14:00 на аэродроме Национальной гвардии.

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Дата
11
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