Донбасс будут развивать - Шмыгаль пообещал

Развитие пойдет в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики Фото: Украинская правда

Кабмин разработал и утвердил стратегию экономического развития Донбасса.

Она является основой для восстановления территорий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательный площадка для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики", - сообщил Шмыгаль.

Украинцы считают неудачником года президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 по 13 декабря.