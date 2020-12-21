Зеленский - неудачник года

Зеленский работает в должности президента 1 год и 7 месяцев. Фото: preisident.gov.ua

Украинцы считают неудачником года президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 по 13 декабря.

Зеленского назвали неудачником 28% опрошенных украинцев. Он по этому ответу имеет 1-е место.

Политиком года Зеленского считают 14,5% опрошенных.

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2-й среди неудачников - 5-й президент Петр Порошенко - 13,8% опрошенных. Политиком года его назвали 9,2%.

В прошлом году Зеленского считали политиком года 46% украинцев.

Социологи опросили 2004 респондентов методом личного интервью face-to-face во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса не превышает 3,3%.

Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.