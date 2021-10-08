Российский оккупант на Донбассе не прекращает огонь. Ранили украинского воина

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.
Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.
В направлении Южного враг стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
У Новозвановки оккупант стрелял из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Дополняется.
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