Российский оккупант на Донбассе не прекращает огонь. Ранили украинского воина

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За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

В направлении Южного враг стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

У Новозвановки оккупант стрелял из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Дополняется.