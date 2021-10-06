Боевики в Донбассе продолжают стягивать тяжелое вооружение - ОБСЕ

На Донбасс взимают тяжелое вооружение. Фото: ОБСЕ

Оккупанты продолжают стягивать танки и другую военную технику на Донбасс вопреки договоренностям об отводе.

Зафиксировали три танка неустановленного типа в нарушении линий отвода, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По линиям отвода наблюдатели зафиксировали еще 10 танков. Их заметили на полигоне боевиков вблизи н.п. Шимшиновка в Луганской области.

ОБСЕ фиксирует признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В районе н.п. Долгое в Луганской области беспилотник ОБСЕ зафиксировал пять бронированных машин, одну боевую бронированную машину наблюдатели увидели на полигоне у н. п. Новоселовка в Донецкой области.

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Российская сторона в Трехсторонней контактной группе требует от Украины отдать 350 м территории "серой зоны" в районе Золотого. Оккупанты настаивают, мол, неправильно определена точка "нуля", с которой начинается контроль сторон над "серой зоной".