Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины

Сообщили о ситуации на Донбассе. Фото: Facebook

От начала суток на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

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У Талаковки и Гнутово противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В течение прошлых выходных СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 33 взрывы. В Луганской области за этот период выявлено 31 нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.