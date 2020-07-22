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Разведка рассказала о трофейной российской технике

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Разведка рассказала о трофейной российской технике
Украинский разведчик рассказал о собранных на Донбассе российских трофеях. Фото: pixabay.com

Украинским военным в зоне проведения операции Объединенных сил удалось собрать всю линейку российских БПЛА, применяемых оккупантами на Донбассе в качестве трофеев.

Об этом сообщил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Сегодня".

Он уточнил, что собран весь спектр беспилотных летательных аппаратов, которые использует против Украины Российская Федерация. С их помощью оккупанты производили разведку, наводили артиллерию, рассылали провокационные SMS украинским бойцам: "Солдат ВСУ! Тебя ждут и любят родные!" и т. д.

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По информации украинской разведки, в подразделениях оккупантов работают представители заводов - изготовителей различного вооружения, которые в боевых условиях отслеживают параметры и модернизируют образцы техники и оружия.

Ранее Скибицкий озвучил штатную численность российских оккупационных войск на Донбассе: около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО.

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