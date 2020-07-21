Украинский разведчик рассказал о проблемах в армиях ЛДНР

В армиях ЛДНР имеются серьезные проблемы. Фото: reuters.com

Армии так называемых ДНР и ЛНР испытывают серьезные проблемы с комплектацией и дисциплиной.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий, пишет "Сегодня"

"Ситуация там сложная: некомплект воюющих, проблемы с выплатами денег, нежелание воевать на передовой и рисковать своей жизнью. Есть факты дезертирства с оружием, есть факты недоверия командирам-россиянам", — уточнил он.

Вызывает недовольство "ополченцев" и тот факт, что Россия платит своим кадровым военным намного больше, чем местным.

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По словам Скибицкого, россияне получают в 5-10 раз больше, чем боевики фейковых республик. Для кадровых военнослужащих ВС РФ или российских наемников выплаты начинаются с 45 тыс. руб., для местных — с 18 тыс. руб., уточнил он.

Ранее Вадим Скибицкий сообщал, что штатная численность 1-го и 2-го армейских корпусов составляет около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО.