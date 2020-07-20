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Разведка рассказала о численности российских войск на Донбассе

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Разведка рассказала о численности российских войск на Донбассе
На Донбассе сформирована мощная российская военная группировка. Фото: reuters.com

Украинская разведка назвала данные о милитаризации оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Их озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий для "Сегодня".

По его информации, в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей конфигурация российских оккупационных войск остается без особых изменений с января 2016 года.

Штатная численность 1-го и 2-го армейских корпусов составляет около 35,5 тысяч человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО.

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С 2016 года там произошло усиление артиллерии, сообщил Скибицкий. В частности, дополнительно были завезены противотанковые комплексы, артсистемы.

Поддержание количества вооружения и его боевой готовности осуществляется постоянно.

"К примеру, наши бойцы уничтожили 2 САУ противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки", - сказал представитель украинской разведки.

Под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск. До 10% от количества прибывших изолированы на карантин в связи с обнаружением у них коронавирусной инфекции, сообщила украинская разведка.

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