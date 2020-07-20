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Российские наемники задействовали запрещенную артиллерию

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Российские наемники задействовали запрещенную артиллерию
По сутки 19 июля противник неоднократно обстреливал украинские позиции по запрещенного оружия. Фото: Анна Чапала

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции, используя запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Давая отпор врагу, украинские воины задействовали имеющееся оружие и заставили противника прекратить преступную активность, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший - артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометов агрессор также применил неподалеку Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников у Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по нашим опорных пунктах оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам у Талаковка захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечено в пригороде Авдеевки.

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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по нашим воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь.

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