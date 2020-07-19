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воскресенье, 19 июля 2020 09:14

Боевики ранили украинского военного

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Боевики ранили украинского военного
Один украинский военный был ранен. фото: www.unn.com.ua

18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время - вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Водяного агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Недалеко от населенного пункта Новоселовка Вторая захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковка - из гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебные обстрелы с вооружения запрещенного минского договоренностями зафиксировано вблизи Новотошковское. На этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружения БМП. По опорным пунктам наших защитников возле хутора Свободный и Причепиловка противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей.
Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.
По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник использовал запрещенные минского договоренностями образцы вооружения. В частности, неподалеку Причепиловка агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.
Неподалеку Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник задействовал гранатометы различных систем, а у Старогнатовка - крупнокалиберные пулеметы.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Дата
19
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