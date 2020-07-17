Российские военные в Донбассе слегли с коронавирусом

Россия продолжает ротацию кадровых военных на Донбассе. Фото: reuters.com

С начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, увеличилось количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов, говорится в сообщении.

Вместе с тем до 10% от количества прибывших изолированы на карантин в связи с обнаружением у них коронавирусной инфекции.

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Кремль длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Сейчас оккупанты приближаются к поворотному моменту, когда нужно выбирать основной сценарий для этих территорий — "абхазский" или "карабахский".